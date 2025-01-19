Активы украинской алкокомпании потребовали конфисковать

«Коммерсант»: Генпрокуратура обратит в доход государства холдинг «Баядера Груп» Генпрокуратура РФ намерена обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group), пишет газета «Коммерсант».
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