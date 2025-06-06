Из «Зенита» ушел игрок сборной России, «Реал» берет экс-форварда «Спартака». Трансферы и слухи дня

Собрали свежее.Что в РоссииВ Бразилии подтвердили переговоры «Фламенго» с Карраскалем: игрок близок к уходу из «Динамо»Александр Мысякин, Sport24Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль близок к переходу во «Фламенго».