«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»

Сталин с ними не чикался,это Никита Сергеевич ему подосрал,выпустив ВСЕХ бандеровцев,и реабилитировал их,то есть уравнял в правах с прочими гражданами СССР,с теми кто работал в тылу,кто воевал на фронтах...,вот из за него Мы сейчас имеем,то что сейчас имеется...

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А по-моему надо узаконить и вернуть Шарикова в прежнее состояние , соответствующего его природному статусу животного Шарика - дворняжку и тогда все поимеют то , чего заслуживают . Мы провели операцию по воспитанию б.у. республики и им достанется то , чего желали , США- отсутствие должника ( пусть довольствуются остатками пищи от собачки в миске у порога ) . А бывшим республикам в назидание пример того , что с ними может случиться в ближайшем будущем и что они уже поставлены в очередь на реализацию . Боже , как же были велики наши писатели того времени , которые смогли предвидеть сегодняшние дни . Наша цель - вернуть территории СССР России , как её исторической обладательнице . Другого не дано , а способы не важны .