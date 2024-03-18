Президент России Владимир Путин говорит о готовности к переговорам — но намерений как-то форсировать развитие спецоперации не выказывает.
«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Сталин с ними не чикался,это Никита Сергеевич ему подосрал,выпустив ВСЕХ бандеровцев,и реабилитировал их,то есть уравнял в правах с прочими гражданами СССР,с теми кто работал в тылу,кто воевал на фронтах...,вот из за него Мы сейчас имеем,то что сейчас имеется...
Ответить
16 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
До Житомира идти это идеальный вариант. Даже взяв Житомир все будут решать переговорщики и дипломаты.
Ответить
13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А по-моему надо узаконить и вернуть Шарикова в прежнее состояние , соответствующего его природному статусу животного Шарика - дворняжку и тогда все поимеют то , чего заслуживают . Мы провели операцию по воспитанию б.у. республики и им достанется то , чего желали , США- отсутствие должника ( пусть довольствуются остатками пищи от собачки в миске у порога ) . А бывшим республикам в назидание пример того , что с ними может случиться в ближайшем будущем и что они уже поставлены в очередь на реализацию . Боже , как же были велики наши писатели того времени , которые смогли предвидеть сегодняшние дни . Наша цель - вернуть территории СССР России , как её исторической обладательнице . Другого не дано , а способы не важны .
Ответить
1 час.
Свежие комментарии