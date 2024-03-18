Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»

«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»

Президент России Владимир Путин говорит о готовности к переговорам — но намерений как-то форсировать развитие спецоперации не выказывает.

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Комментарии
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Вик Норд
Сталин с ними не чикался,это Никита Сергеевич ему подосрал,выпустив ВСЕХ бандеровцев,и реабилитировал их,то есть уравнял в правах с прочими гражданами СССР,с теми кто работал в тылу,кто воевал на фронтах...,вот из за него Мы сейчас имеем,то что сейчас имеется...
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16 час.
Fvolodya55 Федоров
До Житомира идти это идеальный вариант. Даже взяв Житомир все будут решать переговорщики и дипломаты.
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А по-моему надо узаконить и  вернуть Шарикова в прежнее состояние , соответствующего его природному статусу животного Шарика - дворняжку и тогда все поимеют то , чего заслуживают . Мы провели операцию по воспитанию б.у. республики и им достанется то , чего желали , США- отсутствие должника ( пусть довольствуются остатками пищи от собачки в миске у порога ) . А бывшим республикам в назидание пример того  , что с ними может случиться в ближайшем будущем и что они уже поставлены  в очередь на реализацию . Боже , как же были велики наши писатели того времени , которые смогли предвидеть сегодняшние дни . Наша цель - вернуть территории СССР  России , как её исторической обладательнице . Другого не дано , а способы не важны .
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1 час.

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