В Марьиной роще пригласили на конкурс молодежных видеопроектов

Университет транспорта на Образцова пригласил школьников, студентов вузов и колледжей принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных видеопроектов, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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