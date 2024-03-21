Пол Пот: восхождение к власти

Изучая историю его короткого правления, непроизвольно ловишь себя на мысли, что если бы Пол Пот был литературным или киношным злодеем, то все критики в один голос заявили бы: «Такого персонажа не может быть, все это неправдоподобно, начиная от его юности и заканчивая старостью».