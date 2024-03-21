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Военное обозрение

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Пол Пот: восхождение к власти

Пол Пот: восхождение к власти

Изучая историю его короткого правления, непроизвольно ловишь себя на мысли, что если бы Пол Пот был литературным или киношным злодеем, то все критики в один голос заявили бы: «Такого персонажа не может быть, все это неправдоподобно, начиная от его юности и заканчивая старостью».

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