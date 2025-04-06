«Можно гордиться»: Фетисов поздравил Овечкина с установлением рекорда НХЛ

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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