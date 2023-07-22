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Боец UFC Ковингтон считает Джон Джонса ненадежным из-за его аморальных поступков

Боец UFC Ковингтон считает Джон Джонса ненадежным из-за его аморальных поступков

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон в интервью Submission Radio заявил, что его поединок с Леоном Эдвардсом должен состояться на турнире, на котором встретятся Джон Джонс и Стипе Миочич.

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