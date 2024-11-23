«Мы не должны демонстрировать волчий оскал»: Депутат Госдумы Затулин ответил на критику его позиции по мигрантам

МК Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, почему высказался против ряда положений обращения нижней палаты парламента к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мир противодействия незаконной миграции.