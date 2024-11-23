Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Мы не должны демонстрировать волчий оскал»: Депутат Госдумы Затулин ответил на критику его позиции по мигрантам

«Мы не должны демонстрировать волчий оскал»: Депутат Госдумы Затулин ответил на критику его позиции по мигрантам

МК Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, почему высказался против ряда положений обращения нижней палаты парламента к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мир противодействия незаконной миграции.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Приблизительная оценка - пара миллионов в год.
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1 час.
ТН
Т Н
О! СПАСИБО! Вы - Единственный мой Единомышленник❗️ Всё, что старше 69 - цветуечки поливать! Природа-матушка уважаемых отдыхать определила, НО! не миром править.
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22 мин.
ВР
Вова Рябов
Да только мустурбеки пусть живут у принимающей стороны.без выхода в города.без семей.отработал домой
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13 мин.

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