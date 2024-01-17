МО: Киев пытался атаковать Белгородскую область РСЗО "Ольха" и беспилотниками

Министерство обороны РФ сообщило, что 17 января около 02.40 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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