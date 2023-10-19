ООН призвала немедленно улучшить снабжение сектора Газа

После взрыва в больнице в секторе Газа, жертвами которого могут стать сотни людей, координатор ООН по чрезвычайным ситуациям Мартин Гриффитс призвал к немедленному доступу для оказания помощи в этот район.
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