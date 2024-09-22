АНДРЕЙ ПЕРЛА Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами? Этим летом в Армении ваш покорный слуга, по привычке политолога, разговаривал о политике со множеством людей – бизнесменами, учеными, гидами и просто с прохожими.
Про Армению временно нужно забыть
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А самим то армянам нужна Армения или так и будут ожидать, что их проблемы Путин порешает? Хотели армяне независимости - получили, а что дальше и сами похоже не знают...
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14 час.
Регина Толстоброва
Американцы его защитят, как же. Какой дурак.
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13 час.
W
Walery
Через несколько лет Армения сама собой (если уцелеет) снова потянется к России... Однако вопрос в следующем - нужна ли будет России Армения через некоторое время? Полагаю - нет! Армения это банальные предатели - зачем и почему они сжигали российские Флаги? И выбрали главой своей страны кретина Пашиняна. Сегодня Армения никому не нужна и наверное будет лучше если она не останется государством.
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11 час.
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