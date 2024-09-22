Про Армению временно нужно забыть

ТМ А самим то армянам нужна Армения или так и будут ожидать, что их проблемы Путин порешает? Хотели армяне независимости - получили, а что дальше и сами похоже не знают...

W

Walery

Через несколько лет Армения сама собой (если уцелеет) снова потянется к России... Однако вопрос в следующем - нужна ли будет России Армения через некоторое время? Полагаю - нет! Армения это банальные предатели - зачем и почему они сжигали российские Флаги? И выбрали главой своей страны кретина Пашиняна. Сегодня Армения никому не нужна и наверное будет лучше если она не останется государством.