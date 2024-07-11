В ДНР с начала года разминировали более 650 га земли

И обнаружили более 1 тысячи взрывоопасных предметов С начала 2024 года в ДНР разминировано свыше 650 гектаров земли, сообщил начальник представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным Кубинец.
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