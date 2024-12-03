ВФУ за сутки выпустили 71 снаряд и 18 БПЛА по Белгородской области

Пятнадцать артиллерийских ударов нанесли украинские войска по населенным пунктам Белгородской области в течение минувших суток, 3 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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