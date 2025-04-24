На Украине пытаются напугать США «повторением Вьетнама», пишет Al Mayadeen. Киевский режим отчаянно пытается сохранить поддержку США, намекая, что в противном случае Вашингтон потеряет Киев, как в свое время Сайгон.
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