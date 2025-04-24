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На Украине попытались запугать США «вторым Вьетнамом»

На Украине попытались запугать США «вторым Вьетнамом»

На Украине пытаются напугать США «повторением Вьетнама», пишет Al Mayadeen. Киевский режим отчаянно пытается сохранить поддержку США, намекая, что в противном случае Вашингтон потеряет Киев, как в свое время Сайгон.

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