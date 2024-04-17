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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиол о Модриче: «Замечательный человек и лидер на поле. Это последний сезон Луки в сборной, я рад, что у меня была возможность играть с ним»

«Мне не нужно тратить время на разговоры о его [игровых] качествах, потому что о них знают все. Но он еще более замечательный человек и лидер на поле.

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