Иначе и не назовешь потуги последних дней и недель со стороны официального Лондона на украинском направлении.
Последняя гастроль британского deep state в борьбе за Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Обменялись в Лондоне туалетной бумагой и мылом,в камере обоим пригодятся!
Ответить
20 час.
G
Gleb
Браво, Юрий! Давно об этом говорю.
Ответить
19 час.
Семен Демин
Украина это часть России, которую делят Америка и Британия. Что в этом хорошего? Чему радоваться? РФ не смогла возвратить свои исконные земли.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии