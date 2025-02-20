Заноза
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Заноза

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Последняя гастроль британского deep state в борьбе за Украину

Последняя гастроль британского deep state в борьбе за Украину

  Иначе и не назовешь потуги последних дней и недель со стороны официального Лондона на украинском направлении.

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Комментарии
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Eduard
Обменялись в Лондоне туалетной бумагой и мылом,в камере обоим пригодятся!
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20 час.
G
Gleb
Браво, Юрий! Давно об этом говорю.
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19 час.
Семен Демин
Украина это часть России, которую делят Америка и Британия. Что в этом хорошего? Чему радоваться? РФ не смогла возвратить свои исконные земли.
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9 час.
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