Дюмин заявил о важности исторической памяти для безопасности России

Алексей Дюмин на заседании Госсовета подчеркнул значимость исторической памяти для национальной безопасности России и отметил необходимость усиления роли "Русских домов" за рубежом в продвижении российской культуры.
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