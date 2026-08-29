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«Зенит» не может - судья поможет». Эксперт подвёл итоги матча в Воронеже

«Зенит» не может - судья поможет». Эксперт подвёл итоги матча в Воронеже

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

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