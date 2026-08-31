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ЕС может оказать давление на Грецию и Испанию из-за малой помощи Украине – Politico

ЕС может оказать давление на Грецию и Испанию из-за малой помощи Украине – Politico

Греция и Испания могут столкнуться с критикой и давлением со стороны Европейского союза из-за недостаточного объема военной помощи Украине.

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