Топ-менеджеров челябинского «Полета» оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменений решение о продлении срока содержания под стражей для Андрея Белимова и Александра Нестерова, которые ранее занимали руководящие должности в АО «Челябинский радиозавод Полет».
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