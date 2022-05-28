Посол Антонов: продовольственный кризис усугубился из-за западных санкций

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения Соединенными Штатами и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения Соединенными Штатами и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
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