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Посол Антонов: продовольственный кризис усугубился из-за западных санкций

Посол Антонов: продовольственный кризис усугубился из-за западных санкций

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения Соединенными Штатами и их сателлитами нелегитимных санкций против России.

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