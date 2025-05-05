Антон Шунин объявит станцию «Динамо» в столичном метро, вратарь завершит карьеру 18 мая

Как стало известно «СЭ», на матче 29-го тура премьер-лиги «Динамо» — Акрон» 18 мая будет обширная программа, связанная с официальным завершением карьеры бывшим голкипером бело-голубых Антоном Шуниным (366 матчей, 125 — сухих).
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