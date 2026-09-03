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Путин: важно не переохладить экономику

Путин: важно не переохладить экономику

Президент назвал текущий дефицит бюджета некритичным и заявил, что власти смогут решить этот вопрос.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о необходимости соблюдать баланс в экономической политике и не допустить чрезмерного замедления деловой активности.

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