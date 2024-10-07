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Царьград

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Владимир Путин встретит день рождения на рабочем посту

Владимир Путин встретит день рождения на рабочем посту

Президент России не планирует менять рабочий график на свой день рождения.Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения – ему исполняется 72 года.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Дай Бог здоровья! Народ ВЕРИТ нашему Президенту, несмотря на чудовищные усилия западной пропаганды опорочить его в глазах народа! Он первый и единственный наш Президент, который положил жизнь на возрождение Великой России! С Днем Рождения!
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16 час.

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