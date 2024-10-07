Владимир Путин встретит день рождения на рабочем посту

ЮЮ

Юлия Юлия

Дай Бог здоровья! Народ ВЕРИТ нашему Президенту, несмотря на чудовищные усилия западной пропаганды опорочить его в глазах народа! Он первый и единственный наш Президент, который положил жизнь на возрождение Великой России! С Днем Рождения!