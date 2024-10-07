Президент России не планирует менять рабочий график на свой день рождения.Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения – ему исполняется 72 года.
Владимир Путин встретит день рождения на рабочем посту
Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Дай Бог здоровья! Народ ВЕРИТ нашему Президенту, несмотря на чудовищные усилия западной пропаганды опорочить его в глазах народа! Он первый и единственный наш Президент, который положил жизнь на возрождение Великой России! С Днем Рождения!
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