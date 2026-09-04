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Мировое обозрение

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В 50 раз за 30 лет: Торговля России и Китая преодолела отметку в $200 млрд

В 50 раз за 30 лет: Торговля России и Китая преодолела отметку в $200 млрд

Товарооборот России и Китая за три десятилетия вырос более чем в 50 раз и теперь уверенно превышает $200 млрд в год.

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