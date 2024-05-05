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Энтони Эдвардс: «Всегда интересно играть против лучшего игрока и лучшей команды в мире»

В первом матче серии второго раунда против «Наггетс» (106:99, 1-0) лидер «Вулвз» набрал 43 очка и 7 подборов.

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