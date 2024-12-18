Елка на потолке и торт из мешочка: как встречают Новый год в космосе Ирина ВальковаКогда Земля завершает очередной оборот вокруг Солнца, космонавты, которые обеспечивают стабильную работу Международной космической станции (МКС), не остаются в стороне от праздников.
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