«Калашников» передал опоры для зенитных пулеметов против дронов

Концерн «Калашников» сообщил о передаче заказчику партии тактических опор для зенитных пулеметов. Изделия предназначены для защиты объектов от атак беспилотников и производятся для российской компании топливно-энергетического комплекса с 2025 года.
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