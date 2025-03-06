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Медведев ответил Макрону на скандальные слова о России

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Валентин Щербаков
Макрон такой же лжец, подлец, русофоб и недоносок, как и его наркоман Зеленский...
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