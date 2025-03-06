Медведев ответил Макрону на скандальные слова о России AlexCoderМедведев ответил Макрону на скандальные слова о России AlexCoder анцузского лидера Эммануэля Макрона, который ранее объявил Россию “угрозой” не только Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на скандальное заявление французского лидера Эммануэля Макрона, который ранее объявил Россию “угрозой” не только Франции, но и всей Европе.
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