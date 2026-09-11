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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин об РПЛ: «Зенит» выгребет, надеюсь. Но пока гребет лучше всех Краснодарский край. У Семака чувствуется напряжение – в игре с ЦСКА и отрыве «Краснодара»

Бывший полузащитник « Зенита » Андрей Аршавин поделился мыслями о положении команды в начале сезона Альфа-Банк РПЛ .

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