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Количество фишинговых сайтов, которые маскируются под СПб биржу, возросло до нескольких тысяч

Количество фишинговых сайтов, которые маскируются под СПб биржу, возросло до нескольких тысяч

Это произошло после введения санкций. «Ъ» пишет, что мошенники обещают легкую прибыль или верификацию аккаунта и пытаются выманить личные данныеОбновлено в 12:07Мошенники создали тысячи копий официального сайта СПб биржи, обещая легкую прибыль или предлагая верифицировать аккаунт.

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