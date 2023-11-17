Количество фишинговых сайтов, которые маскируются под СПб биржу, возросло до нескольких тысяч

Это произошло после введения санкций. «Ъ» пишет, что мошенники обещают легкую прибыль или верификацию аккаунта и пытаются выманить личные данныеОбновлено в 12:07Мошенники создали тысячи копий официального сайта СПб биржи, обещая легкую прибыль или предлагая верифицировать аккаунт.