Количество фишинговых сайтов, которые маскируются под СПб биржу, возросло до нескольких тысяч

Это произошло после введения санкций. «Ъ» пишет, что мошенники обещают легкую прибыль или верификацию аккаунта и пытаются выманить личные данныеОбновлено в 12:07Мошенники создали тысячи копий официального сайта СПб биржи, обещая легкую прибыль или предлагая верифицировать аккаунт.
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