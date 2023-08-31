Под Угледаром в районе дач у Никольского морпехи 155-й гвардейской бригады ТОФ заняли несколько опорников ВСУ

Пока натовские союзники и киевские правители перекладывают друг на друга вину за провальное контрнаступление, которое буксует на месте уже без нескольких дней три месяца, обстановка на фронте за минувшие сутки существенных изменений не претерпела.
Пока натовские союзники и киевские правители перекладывают друг на друга вину за провальное контрнаступление, которое буксует на месте уже без нескольких дней три месяца, обстановка на фронте за минувшие сутки существенных изменений не претерпела.
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