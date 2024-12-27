"РГ": дистанция на заснеженной дороге имеет первостепенное значение

Зимой на дорогах существуют так называемые дорожные ловушки. Об этом сообщает "Российская газета". "В снег, гололед или дождь стоит держать увеличенную дистанцию, а перестраиваться в таких условиях придется с еще большей осторожностью.
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