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Новости Липецка

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В Ельце на торги выставят 16 зданий и участок

В Ельце на торги выставят 16 зданий и участок

Участок с 16 объектами недвижимости выставят на торги в Ельце, землю планируют сдать в аренду. Аукцион состоится в 2026 году.

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