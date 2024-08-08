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Затаил обиду. Стал известен возможный мотив расправы над девочкой в Октябрьском

Затаил обиду. Стал известен возможный мотив расправы над девочкой в Октябрьском

Убийцу приговорили к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии.Подросток из Октябрьского, осужденный за убийство подруги, намерен обжаловать приговор.

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Комментарии
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Владимир Петров
Надо родителям девочки прикончить урода. Или нанять специалиста. Хоть через 10 лет угандошить тварь.
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19 час.

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