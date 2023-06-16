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Папу Римского выписали из больницы после операции

Папу Римского выписали из больницы после операции

Папа Римский Франциск выписан из больницы после девяти дней госпитализации. Как сообщает АП, 7 июня понтифику под общим наркозом сделали операцию по поводу спаек в брюшной полости, и вот, спустя 9 дней, 86-летний Папа готов вернуться в Ватикан.

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