143 тысячи человек играли с Магнусом Карлсеном на онлайн-сеансе шахмат, который длился 46 дней. Матч в итоге закончился ничьей.
Цифра дня.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
143 тысячи человек играли с Магнусом Карлсеном на онлайн-сеансе шахмат, который длился 46 дней. Матч в итоге закончился ничьей.
Свежие комментарии