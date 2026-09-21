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Воронежские новости

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Статистика: накопительные счета стали главным инструментом сбережений

Статистика: накопительные счета стали главным инструментом сбережений

Объём средств на накопительных счетах в России за месяц вырос на 78 млрд рублей, а с начала года — на 1,5 трлн рублей.

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