РИАН: Пентагон всерьёз изучал версию о советских НЛО

Американское военное ведомство в конце 1940-х годов всерьез прорабатывало версию, согласно которой неопознанные летающие объекты, фиксировавшиеся над территорией США, могли быть передовыми советскими летательными аппаратами.
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