В отставку ушел заместитель омского губернатора, глава регионального минтруда Владимир Куприянов. Причина его ухода не сообщается.
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В отставку ушел заместитель омского губернатора, глава регионального минтруда Владимир Куприянов. Причина его ухода не сообщается.