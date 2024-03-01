RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Крайне безответственное заявление»: почему Запад продолжает говорить о конфликте РФ и НАТО в случае поражения Украины

«Крайне безответственное заявление»: почему Запад продолжает говорить о конфликте РФ и НАТО в случае поражения Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «крайне безответственным» высказывание американского министра обороны Ллойда Остина о том, что в случае поражения Украины может начаться конфликт между НАТО и Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх