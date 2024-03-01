«Крайне безответственное заявление»: почему Запад продолжает говорить о конфликте РФ и НАТО в случае поражения Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «крайне безответственным» высказывание американского министра обороны Ллойда Остина о том, что в случае поражения Украины может начаться конфликт между НАТО и Россией.
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