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Русская весна

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Европейские элиты пытаются спасти свою торговлю за счёт «добровольных» взносов за проход через Ормузский пролив

Европейские элиты пытаются спасти свою торговлю за счёт «добровольных» взносов за проход через Ормузский пролив

Пока в Ормузском проливе горят танкеры, гремят американские ракеты и рушится глобальная логистика, европейские элиты нашли «гениальный» способ решения транспортного коллапса.

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