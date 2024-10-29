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Царьград

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Цена билетов на "Щелкунчик" в Большом театре не определена. В НОВАТе доходит до 35 тысяч

Цена билетов на "Щелкунчик" в Большом театре не определена. В НОВАТе доходит до 35 тысяч

В Большом театре ещё не определили дату начала продаж билетов на традиционную новогоднюю постановку.Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре ещё не определили, как и время, когда стартуют продажи.

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