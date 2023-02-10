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Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд. У него 20+56 в 51 игре

Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд. У него 20+56 в 51 игре

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Колорадо» (5:0). Россиянин продлил результативную серию (3+11) до 9 игр.

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