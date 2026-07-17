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Андрей Малахов показал трогательный сюрприз от Натальи Шкулевой в честь хрустальной свадьбы

Андрей Малахов показал трогательный сюрприз от Натальи Шкулевой в честь хрустальной свадьбы

54-летний телеведущий Андрей Малахов и его супруга, 46-летняя издательница модного глянца Наталья Шкулева, отметили 15-летие брака.

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