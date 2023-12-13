Суд постановил выдворить из РФ семьи потушивших Вечный огонь школьников

Красносельский суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из страны семей школьников, которые вечером 10 декабря потушили Вечный огонь, забросав его снегом.
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