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Велемудр. Мир тесен.

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Зачем человеку видение ауры и как её увидеть

Зачем человеку видение ауры и как её увидеть

Аура – это физическое проявление ментального тела, и каждый из нас способен видеть ее. Собственно, в этом нет ничего сверхъестественного – лишь обычная физика, нормальное зрение.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Аура – энергетическая и информационная оболочка любого физического тела. Её также называют «биополем», «эфирным», «тонким» или «энергоинформационным» телом.
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16 час.
М
ММ
Супруги Кирлиан сделали приборы, регистрирующие ауру. Форма ауры регистрируется с помощью биолокации
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15 час.
Галина Дьячина
Так практика рейки учит работать со всеми органами., имеющими разный цвет- разную ауру
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13 час.

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