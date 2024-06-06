Аура – это физическое проявление ментального тела, и каждый из нас способен видеть ее. Собственно, в этом нет ничего сверхъестественного – лишь обычная физика, нормальное зрение.
Зачем человеку видение ауры и как её увидеть
Комментарии
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Александр Николаевич
Аура – энергетическая и информационная оболочка любого физического тела. Её также называют «биополем», «эфирным», «тонким» или «энергоинформационным» телом.
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16 час.
М
ММ
Супруги Кирлиан сделали приборы, регистрирующие ауру. Форма ауры регистрируется с помощью биолокации
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15 час.
Галина Дьячина
Так практика рейки учит работать со всеми органами., имеющими разный цвет- разную ауру
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13 час.
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