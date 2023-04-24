Без названия

Рабочая Группа по СВО (https://t.me/RG_SVO/81):Главное со встречи главы Рабочей группы Андрея Турчака и Владимира Путина:— приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО и введен запрет на арест их денежных счетов;— закреплена специальная 10% квота в вузах для поступления Героев России, лиц, награжденных тремя Орденами Мужества, а также детей участников СВО;— по инициативе Рабочей группы ЦБ выпустил рекомендации о снижении или отмене комиссий при переводах или снятии наличных участниками СВО – их уже отменили крупнейшие банки;— во взаимодействии с Минобороны организованы телемосты для общения бойцов с родными и близкими в регионах.