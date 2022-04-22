Роскосмос намерен заменить GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС

Roscosmos/via Globallookpress.com Корпорация «Роскосмос» 22 апреля направит в Минтранс и Росавиацию конкретные технические предложения для замены американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) абонентским оборудованием ГЛОНАСС.
Roscosmos/via Globallookpress.com Корпорация «Роскосмос» 22 апреля направит в Минтранс и Росавиацию конкретные технические предложения для замены американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) абонентским оборудованием ГЛОНАСС.
Свежие комментарии