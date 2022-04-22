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Роскосмос намерен заменить GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС

Роскосмос намерен заменить GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС

Roscosmos/via Globallookpress.com Корпорация «Роскосмос» 22 апреля направит в Минтранс и Росавиацию конкретные технические предложения для замены американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) абонентским оборудованием ГЛОНАСС.

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