Для инженеров, конструкторов и военных: почему русский язык изучается в 57 странах мира

МОСКВА, 11 июня, ФедералПресс. Россия занимается продвижением русского языка за рубежом, и значительная часть работы в этой сфере возложена на педагогические вузы, заявил директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Иван Есин.
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